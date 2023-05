Braga começou obras da Avenida da Liberdade e do túnel rodoviário

A Câmara de Braga iniciou as obras na Avenida da Liberdade e no túnel da Avenida, "duas das mais importantes vias da cidade", onde será feito um investimento total de 8,3 milhões de euros.

A autarquia bracarense divulgou, esta terça-feira, as imagens do projeto, que pretende reforçar a "pedonalização, a acessibilidade e a segurança de todos".

"O túnel da Avenida e a Avenida da Liberdade vão trazer mais fluidez de trânsito, mais áreas pedonais, vias cicláveis exclusivas, mais mobilidade e segurança, melhor iluminação", refere a Câmara.

A Avenida da Liberdade será intervencionada desde a saída do túnel até à rotunda de São João da Ponte.

"O projeto conta com a inserção de vias cicláveis autónomas em relação à faixa de rodagem, novas travessias pedonais sobrelevadas ao nível dos passeios, eliminação de barreiras à circulação inclusiva, plantação de árvores, semáforos inteligentes e várias melhorias em termos de mobilidade e segurança. Será ainda reforçado o saneamento e o sistema de águas pluviais", esclarece a autarquia.

No túnel haverá uma "intervenção de fundo para melhorar a segurança da circulação rodoviária, sendo também valorizado do ponto de vista estético com pinturas e arranjos".

Estas intervenções são financiadas pelo programa operacional Norte 2020. O prazo de conclusão nos dois casos é de 250 dias.