Braga compra casas para arrendar a 15 famílias

A Câmara de Braga aprovou, esta segunda-feira, o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) para comprar 15 imóveis, que serão depois arrendados com rendas acessíveis, no âmbito da Estratégia Local de Habitação.

Para avançar para a aquisição, a autarquia dispõe de um financiamento superior a 2,2 milhões de euros, ao abrigo de um acordo de colaboração celebrado com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), tendo por base o programa 1.º Direito.

"Esta medida vem dar resposta a agregados familiares cujas necessidades já foram identificadas, o que significa que trabalhamos em casos concretos e não em abstrato", explicou o vereador da Habitação durante a reunião quinzenal do executivo camarário.

João Rodrigues adiantou que "há mais agregados a que é necessário dar resposta", mas que a estratégia municipal é avançar "de forma faseada" para a compra das habitações. "Futuramente virão outras ofertas públicas de aquisição a reunião de Câmara", quer para frações, quer para terrenos onde seja possível construir, garantiu.

A proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção dos vereadores do PS, que levantaram dúvidas acerca do procedimento técnico. "Somos naturalmente a favor do princípio da medida, mas do ponto de vista formal há alguns aspetos que nos merecem dúvidas, concretamente em termos de júri e de valores", justificou o socialista Artur Feio.

Tal como o JN já tinha avançado, através desta oferta pública de aquisição, a Câmara de Braga vai comprar um apartamento T1, 10 frações de tipologia T2 e quatro T3, independentemente de as frações se encontrarem prontas a habitar ou de necessitarem de eventuais obras de reabilitação.