Braga dá treinos personalizados para ajudar obesos

Programa arrancou em 2018, com adultos. Ideia é alargar o exercício físico gratuito a crianças e jovens.

O suor a escorrer pela cara e os suspiros profundos não escondem o sofrimento de Igor Guerra. O bracarense de 36 anos está num dos treinos orientados por Paulo Rodrigues e Rita Vidrago, dois dos técnicos desportivos que dão vida ao projeto municipal de combate à obesidade. O programa de treinos personalizados para pessoas com excesso de peso começou em 2018, em parceria com o Hospital de Braga, mas está pronto para assumir uma dimensão maior, com a abertura do Gabinete Municipal de Saúde e futura intervenção dos centros de saúde locais.

Primeira fase