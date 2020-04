Braga distribui dez mil máscaras e 500 kits de proteção contra a Covid-19

Luís Moreira Hoje às 19:18 Facebook

Chegaram esta terça-feira a Braga as dez mil máscaras descartáveis e os 500 kits médicos de proteção individual contra a Covid-19, doados pela cidade chinesa de Shenyang, anunciou o Município. O material a que se somam as 20 mil máscaras fornecidas esta terça-feira pelo empresário Carlos Vieira, da empresa têxtil Pocargil, da Póvoa de Lanhoso.

Este equipamento - diz a Autarquia - será distribuído pelas IPSS"s e lares do concelho, e pelos serviços municipais da Proteção Civil.

"São gestos que fazem a diferença no momento em que vivemos. Os bracarenses recebem este material com enorme gratidão e não vão esquecer o gesto de enorme altruísmo destas instituições", considerou Ricardo Rio, presidente da Câmara.

A par desta doação, Shenyang - cidade com a qual Braga possui um acordo de amizade e que em breve irá terminar em geminação - "disponibilizou-se para partilhar experiências relativas ao combate ao vírus e à gestão de situações de crise, assim como para facilitar o contacto com unidades de produção de material médico".

Ajuda na China

"Shenyang tem colaborado com Braga. Já tivemos uma videoconferência com responsáveis chineses para partilha de procedimentos, recebemos um guia com todo o processo de luta contra a Covid-19 e também nos ajudaram numa compra de material de proteção na China, que deve chegar em abril", adiantou o autarca, explicando que esse material, bem como uma doação efetuada por outro empresário português, chega a Braga também transportada do mesmo modo.

O equipamento veio para Portugal no domingo num avião da TAP fretado pelo Estado e foi transportado para Braga pela empresa Torrestir.

"O Município agradece ao Governo que fretou o avião e ao Embaixador de Portugal na China, José Augusto Duarte que, juntamente com o seu pessoal, foi fundamental para o transporte", concluiu Ricardo Rio, agradecendo ainda à Torrestir e a Fernando Torres, presidente do Grupo.