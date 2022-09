"Braga é amiga dos peões mas falta arranjar passeios"

Autarquia diz que está a apostar na mobilidade acessível a todos fora da zona histórica.

Bruna Fernandes, com 33 anos, aproveitou a manhã ensolarada de sexta-feira para se passear pelo centro histórico de Braga, com a filha de 15 meses. A jovem diz que "a cidade de Braga é amiga dos peões", com longas ruas pedonais interditas a carros, "mas falta arranjar passeios fora da zona histórica" e até "mais iluminação" que permitam uma caminhada a pé em segurança. A vereadora Olga Pereira frisa que o Município aposta na mobilidade acessível a todos, a começar pela "eliminação de barreiras arquitetónicas" ou substituição de luminárias.

Segundo a responsável, só o centro histórico conta com 150 mil metros quadrados de área pedonal, mas em curso estão projetos que visam "tornar a cidade mais acessível aos peões com ou sem mobilidade condicionada".