Braga é o distrito com mais basílicas em Portugal

Bom Jesus, Sé, Congregados, Sameiro, São Bento, São Pedro e agora São Torcato. O distrito de Braga reforçou o estatuto de região com mais basílicas de Portugal com a recente notícia da elevação do santuário de São Torcato, em Guimarães, a basílica.

A distinção do Papa Francisco só vai ser consumada a 27 de fevereiro, mas o anúncio já foi feito, premiando a riqueza das tradições daquele templo e as centenas de milhares de fiéis que ali acorrem todos os anos.

De todas as basílicas, a Sé de Braga é a mais antiga e importante na hierarquia da Igreja Católica. É considerada a Sacrossanta Basílica Primacial da Península Ibérica, por ser sede do bispado mais antigo de Portugal e Espanha, motivo pelo qual o arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, também é designado de primaz das Espanhas, ou simplesmente arcebispo primaz de Braga.

O arcebispo considera que a elevação do santuário de São Torcato a basílica é "um estímulo e uma responsabilização" para tornar o espaço "acolhedor e fraterno", de espiritualidade, onde "é possível um encontro com Cristo mediante a oração, a eucaristia e a reconciliação". Só o distrito de Lisboa se aproxima do de Braga e, com a elevação de São Torcato a basílica, a capital fica mais longe.

