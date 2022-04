Braga e UMinho lançam aplicação para apoio clínico aos bracarenses

Utilizadores da aplicação móvel P5 vão dispor de equipa médica multidisciplinar.

Apoio clínico à população do concelho de Braga através de plataformas digitais de monitorização e de avaliação de sintomas clínicos em articulação com as unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde. É este o propósito do protocolo assinado esta quarta-feira entre o Município de Braga e a associação Centro de Medicina P5, da Universidade do Minho, por meio do qual os bracarenses podem aceder gratuitamente ao Avaliador de Sintomas Digital P5 através do download de uma aplicação no Google Play.

"Ao utilizar o Avaliador de Sintomas P5 através da aplicação móvel, o cidadão terá à disposição uma equipa multidisciplinar (médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas) pronta a avaliar os seus sintomas, a esclarecer as suas dúvidas de saúde e a dar-lhe uma resposta personalizada ou a encaminhá-lo de forma mais adequada, com garantia de resposta num prazo de 24 horas úteis", diz a Autarquia, em comunicado.

As duas entidades sublinham, ainda, que "este é um sistema que utiliza a inteligência artificial e a combina com conhecimento médico e científico para acompanhar os pacientes, facilitando a avaliação e o diagnóstico por parte dos profissionais de saúde".

Complemento aos centros de saúde

O serviço funciona como um complemento aos centros de saúde, hospitais ou às linhas telefónicas como a Saúde 24, trabalhando nas áreas da prevenção, avaliação de sintomas dos utentes, monitorização e acompanhamento das doenças crónicas.

No âmbito deste protocolo, está ainda previsto o desenvolvimento de outras ações, tendo em vista o aumento da literacia para a saúde, tais como formações em primeiros socorros aos alunos do 12.º ano das escolas secundárias e profissionais do concelho, sessões de promoção da saúde para jovens do ensino secundário e outros públicos, a colaboração e apoio científico ao Município quando necessário, e o esclarecimento e orientação dos alunos dos Agrupamentos de Escolas de Braga que pretendam ingressar em cursos da área da saúde.

"Esta parceria visa, acima de tudo, a melhoria do estado de saúde dos cidadãos por intermédio do recurso a tecnologias e plataformas digitais, da promoção da saúde, da prevenção da doença e da qualidade de vida da população do Concelho, bem como do desenvolvimento de várias ações de complementaridade a nível clínico", sublinham.