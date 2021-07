Braga: emprego e universidade atraem população

Sandra Freitas Hoje às 10:02 Facebook

Município foi o que mais cresceu em termos absolutos na última década, com acréscimo de 11 839 habitantes.

Com mais 11 839 habitantes do que em 2011, o Município de Braga foi o que mais cresceu no país em termos absolutos, na última década, de acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021, e a justificação pode estar na habitação mais barata, nas ofertas de emprego e na presença da Universidade do Minho (UMinho) e dos centros de investigação.

A conclusão é do economista e docente João Cerejeira, que não tem dúvidas: "Depois de Porto e Lisboa, a terceira cidade é Braga".