Braga espera hotéis cheios no regresso da Semana Santa às ruas

A Comissão da Semana Santa de Braga espera, este ano, uma enchente na cidade, com o regresso à rua das três principais procissões, entre 13 e 15 de abril. Contudo, o programa começa já para a semana, com concertos, exposições, entre outras iniciativas.

Marco Sousa, do Turismo do Porto e Norte de Portugal, admite que, à semelhança de 2019, ano pré-pandemia, os hotéis podem ficar "quase esgotados" nos dias em que decorrem as procissões da Burrinha, Ecce Homo e Enterro do Senhor. Nas noites anteriores, a taxa de ocupação pode chegar "aos 70%".

Para atrair visitantes, o vice-presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça, apelou aos comerciantes para "se envolverem" nas solenidades, "com montras alusivas" à época.

A organização, também, irá avançar com "uma nova decoração exterior", inspirada na arte barroca, adiantou o cónego Avelino Amorim. O presidente da Comissão da Semana Santa acrescentou que, este ano, voltarão os grandes concertos, na Sé de Braga e Igreja de S. Paulo.

Para envolver as gerações mais novas, será lançado um concurso de desenho sobre as celebridades pascais, junto das escolas básicas.

Apesar do interregno de dois anos, Avelino Amorim garantiu que "tem havido procura por parte dos participantes" e não haverá "dificuldades" de angariar figurantes para as principais procissões, que manterão as características que tinham antes da pandemia.

Na procissão da Burrinha é esperado, até, mais um quadro dedicado à Senhora das Angústias.

"São eventos como este que ajudam a posicionar a cidade", concluiu o presidente da Câmara, Ricardo Rio.