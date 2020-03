Braga fecha equipamentos municipais

JN/Agências Hoje às 19:16 Facebook

Os espaços municipais da autarquia de Braga vão ser encerrados ao público, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e a implementação do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença provocada pelo Covid-19.

Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia de Braga explica ainda que a 53º edição da Agro- Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, que teria lugar de 25 a 28 de março de 2020, será adiada.

"Apesar de dispor de um plano de contingência que cumpre todas as recomendações da DGS, a InvestBraga fez tudo ao seu alcance para assegurar as condições necessárias à realização do evento, com o objetivo de manter a qualidade do mesmo. Contudo, e perante os últimos desenvolvimentos, não resta outra opção que não a de adiar a AGRO e lamentar o incómodo causado a expositores e visitantes", explica a autarquia.

Além do cancelamento da feira, até ao dia 5 de abril o Museu da Imagem, a Casa dos Crivos, a Torre de Menagem, a Fonte do Ídolo, o Theatro Circo, o gnration, as Termas da Cividade e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva vão ser encerradas.

No plano desportivo, fica restrito o acesso às piscinas municipais a atletas de competição e quanto às atividades lúdico-pedagógicas da Quinta Pedagógica de Braga estão suspensas por tempo indeterminado.

"Por forma a reduzir o contacto entre cidadãos, o acesso ao interior dos edifícios municipais está restrito a colaboradores da autarquia. O Município de Braga recomenda que se evitem as deslocações ao Balcão Único, privilegiando sempre que possível o contacto telefónico (253 61 60 60), o correio eletrónico (municipe@cm-braga.pt) e as diversas plataformas digitais do município", lê-se ainda no texto.