Braga foi o concelho que mais cresceu em número de habitantes

Braga foi o concelho do país que registou o maior crescimento no número de habitantes, perfazendo agora um total de 193.324 cidadãos residentes, segundo os resultados definitivos dos Censos 2021, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Estes números equivalem a um crescimento de 6,5% face aos dados obtidos nos anteriores Censos, que datam de 2011.

Nesse ano, Braga contava com 181.494 habitantes, o que significa que atualmente tem mais 11.830.

Considerado o concelho mais jovem do país, Braga conta com 60.264 residentes com idades entre os zero e os 29 anos.

Os números hoje revelados confirmam os resultados preliminares dos Censos 2021 avançados em julho de 2021 pelo INE.

Na altura, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, apontou "a qualidade de vida" e as migrações como os principais fatores do aumento do número de habitantes do concelho nos últimos 10 anos.

Referiu-se, designadamente, à comunidade brasileira, admitindo que poderão ser cerca de 10 mil os cidadãos daquele país residentes em Braga.

O autarca adiantou ainda que a comunidade estrangeira poderá significar entre 7 a 8% da população total residente no concelho.

O distrito de Braga tem atualmente 828.650 habitantes, face aos 848.185 registados em 2011.

Além de Braga, outros dois concelhos deste distrito registaram aumento de residentes: Esposende, que passou de 34.254 para 35.132 habitantes, e Vizela, que agora tem 23.896 residentes, em comparação com os 23.736 verificados em 2011.

De acordo com as conclusões dos Censos de 2021, Portugal perdeu 2,1% da população nos últimos 10 anos, passando para 10.343.066 no dia 19 de abril de 2021 e invertendo a tendência de crescimento registada nas últimas décadas.