Braga inova com megamercado de Natal coberto

Tenda vai ser instalada na Praça do Município, com cerca de 1600 metros quadrados. Comerciantes perspetivam aumento da faturação.

Inspirada no que já se faz em algumas cidades europeias, Braga vai ter, este ano, um mercado de Natal instalado na Praça do Município, que se diferenciará por estar coberto por uma tenda gigante. São cerca de 1600 metros quadrados com um palco, carrossel e 20 barraquinhas com todo o tipo de produtos dedicados à época. O presidente da Câmara, Ricardo Rio, admite que o objetivo "é piscar o olho" a mais turistas. Os comerciantes acreditam que, mesmo com aumento do custo de vida, a faturação será maior do que no último ano.

O mercado natalício vai estar aberto entre 1 e 24 de dezembro com doçarias, bebidas quentes, presépios, arranjos florais, têxteis, livros, biscoitos, frutos secos e brinquedos. "Vamos replicar as práticas dos países do centro da Europa, virados para produtores locais e artesanato, que são sempre um grande atrativo para quem visita as cidades", frisa Ricardo Rio, confiante que, além de espanhóis, também cheguem, este ano, a Braga turistas de outras geografias. "Antes da pandemia, nas paradas de Natal, tínhamos muitos turistas franceses e alemães", recorda o autarca, sublinhando que o novo espaço é pensado para as famílias e, além do comércio, "quer conciliar uma componente lúdica e cultural".