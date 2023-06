Braga instala ecrã gigante para a final da Taça de Portugal

A Praça do Município, em frente à Câmara de Braga, vai ter um ecrã gigante para transmitir a final da Taça de Portugal, entre o SC Braga e o F. C. Porto, que se joga no domingo (17.15 horas).

"Os apoiantes que não se deslocarem ao Jamor têm oportunidade de acompanhar em direto as incidências da partida e participar em mais um momento histórico para o clube e para a cidade", refere uma nota da autarquia.

A Câmara de Braga espera que este seja um dia de "grande festa e convívio" na cidade.

A final da Taça de Portugal vai disputar-se no Estádio Nacional, em Oeiras.