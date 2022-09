Braga investe 123 milhões para dar casa a 1284 famílias

Alteração à Estratégia de Habitação, que será votada nesta segunda-feira em reunião do executivo, prevê 690 novos fogos.

O Município de Braga prevê investir 123 milhões de euros até 2025 na construção, requalificação e arrendamento de casas para subalugar, de forma a alojar as 1 284 famílias, com 3 632 pessoas, que vivem em condições tidas como "indignas". O vereador do Urbanismo, João Rodrigues, disse ao JN que a iniciativa consta da proposta de alteração da Estratégia Local de Habitação (ELH) que vai ser votada esta segunda-feira pelo Executivo Municipal.

O autarca salientou que, ao todo, a estratégia abrange 690 novos fogos, quer por via da reabilitação do parque público municipal já existente, (através de contrato já assinado no valor de seis milhões de euros com o Instituto de Habitação), quer pela construção de 170 novos fogos e da aquisição de outros 87 para arrendamento. Em projeto está, também a compra dos terrenos de São Gregório e a construção de casas para 11 famílias ali residentes.