Braga investe 25 milhões de euros na candidatura a Capital Europeia da Cultura

O município de Braga aumentou para 25 milhões de euros o investimento financeiro previsto para o projeto da candidatura a Capital Europeia em 2027; as verbas orçamentadas são de 10 milhões em 2023, cinco milhões em 2024, quatro milhões em 2025, 1,2 milhões em 2026, cinco em 2027 e 425 mil euros em 2028.

Estes montantes constam de um moção de apoio à candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura (CEC) 2027, proposta por todos os partidos representados nos órgãos municipais, que é debatida e votada esta segunda-feira em reunião do executivo municipal.

"Estes investimentos serão feitos, quer em novos equipamentos, como os da requalificação e transformação do antigo cinema São Geraldo, em Centro de Media Arts, e do Centro Cultural Francisco Sanches, quer em programação, mesmo que não consigamos ser designados pelo júri", disse o presidente da Câmara, Ricardo Rio, ao JN.

PUB

Se Braga for eleita - acentuou - o orçamento da CEC aumenta 25 milhões, os que foram prometidos pelo Governo à cidade vencedora. Sobre a moção, sublinha que "é uma forma de demonstrar ao júri que os compromissos assumidos, de iniciativas e investimentos, serão concretizados em qualquer circunstância".

Para o autarca, "a moção apoia a instrução do novo dossier do processo de candidatura que tem como objetivo demonstrar que a candidatura à CEC é uma ambição de todos os bracarenses independentemente da sua filiação política".

No documento, os membros dos órgãos municipais "expressam o seu apoio à formalização da candidatura de Braga, de acordo com os pressupostos presentes no dossier de candidatura, bem como à aprovação do quadro plurianual dos investimentos previstos para o horizonte temporal 2023-2028 e à implementação de cada uma das ações previstas no dossier de candidatura, caso Braga seja designada".

"Dada a dimensão da iniciativa e a sua capacidade transformadora, o apoio de todas as forças políticas representadas no Executivo e na Assembleia Municipal é muito importante para que esta candidatura e a sua execução sejam bem-sucedidas", dizem os autarcas.

E acrescentam: "Neste contexto, fizeram-se reuniões de preparação da candidatura e apresentação da proposta final do dossier de projeto, destacando-se a evolução ocorrida face à fase de pré-seleção, quer em termos de programa artístico, quer no detalhe do modelo de governação proposto e, ainda, no reforço do investimento financeiro do Município".

A moção assinala, ainda, que "a CEC é um dos projetos da União Europeia com maior reconhecimento público por parte dos cidadãos europeus, e uma das iniciativas com maior impacto no desenvolvimento cultural e económico dos territórios abrangidos pelas mesmas".

E a concluir: "É uma excelente oportunidade para regenerar as cidades, elevar o seu perfil internacional, e melhorar a imagem aos olhos dos seus habitantes. Impulsiona a transformação cultural do território, das suas comunidades e parceiros, e promove uma rede nacional e internacional de colaborações e sinergias".