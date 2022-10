Braga investe 400 mil euros em programas de férias escolares

A Câmara Municipal de Braga contratou 32 assistentes operacionais, dos quais 22 já estão a trabalhar nas escolas, com vista a reforçar, já este Natal, os programas de férias para crianças e jovens, durante as pausas letivas e alargar o seu período de duração. A proposta, aprovada esta segunda-feira, em reunião do Executivo e implica o investimento de 400 mil euros neste ano letivo.

Para reforçar os programas de férias, o Município "vai alargar as respostas já desenvolvidas pelos seus próprios serviços e criar uma rede de parceiros que promova as da comunidade local - diversificando a oferta dos programas de férias numa lógica de respostas partilhadas".

A rede de parceiros, a constituir até final do mês, inclui a participação das juntas de freguesia, de instituições sem fins lucrativos e agentes económicos, com a identificação e caracterização das valências que cada um pode disponibilizar.