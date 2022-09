Braga investe um milhão de euros para criar cartão escolar

O Município de Braga investiu um milhão de euros para criar um cartão escolar que permite que alunos, professores, funcionários e encarregados de educação passem a efetuar e gerir pagamentos nos serviços dos estabelecimentos de ensino, de forma simplificada e igual para todos.

O cartão será acessível à comunidade escolar dos segundo e terceiro ciclos e ensino secundário das escolas públicas do concelho. Permitirá proceder a pagamentos no refeitório, bar, papelaria, reprografia e máquinas de vending.

"Este projeto representou um investimento considerável da parte do Município, de quase um milhão de euros em software e respetivas licenças e em todos os equipamentos associados, mas é um investimento absolutamente necessário para contribuir para a melhor organização dos serviços escolares, num universo que envolve mais de 17 mil utilizadores", explicou o presidente da Câmara, Ricardo Rio, na apresentação da medida, esta segunda-feira.

O cartão será entregue à comunidade através das escolas. A ativação terá de ser feita eletronicamente, na plataforma https://siga.edubox.pt.

Os dados de acesso serão fornecidos pelo pessoal docente e não docente.

Posteriormente, o carregamento poderá ser feito por multibanco, MBWay ou através de pontos de pagamento CTT/Payshop.

Segundo o autarca, a ideia é que o cartão, no futuro, se estenda a outros níveis de ensino e possa ser integrado com outros serviços do universo municipal.