Braga já devolveu o sorriso a 2944 pessoas carenciadas

Sandra Freitas Hoje às 08:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Vítimas de violência doméstica e doentes com cancro estão entre os beneficiários do projeto de saúde oral desenvolvido em parceria com a Mundo a Sorrir.

Angélica Paulo, bracarense com 64 anos, foi surpreendida por um cancro há seis anos que lhe roubou o sorriso, depois dos tratamentos lhe causarem a perda de dentes. Rosa Soares, com 66 anos, viu a sua vida "dar um tombo", após o divórcio. A separação livrou-a de um ambiente de violência doméstica, mas deixou-a, também, sem condições económicas "para continuar a tratar da boca". Recentemente, as sexagenárias ganharam um novo alento, graças ao projeto Braga a Sorrir, que, em quase oito anos, já tratou da saúde oral de 2944 pessoas carenciadas, gratuitamente.

Angélica Paulo não consegue conter as lágrimas com o resultado da prótese dentária que lhe devolveu o sorriso, depois de dois anos em que evitava festas e fotografias com os netos "por vergonha". "Eu não contactava com ninguém, tinha uma autoestima muito em baixo, porque já não tinha dentes nenhuns à frente", conta a bracarense, ao lado da filha, Patrícia Paulo, também beneficiária do projeto