Braga: Maioria dos cidadãos cumpriu recolher obrigatório, diz a GNR

Joaquim Gomes Ontem às 23:00, atualizado hoje às 01:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A grande maioria dos cidadãos cumpriram, este fim de semana, o recolher obrigatório, tal como foi observado na região de Entre Homem e Cávado, em redor de Braga, incluindo a zona do Gerês, bem como em Amares, Terras de Bouro e Vieira do Minho, segundo a GNR.

Em declarações ao JN, o comandante do Destacamento Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso, capitão Orlando Mendes, explicou que o objetivo foi "sensibilizar as pessoas para a necessidade de cumprirem as recomendações governamentais em conter a pandemia".

Falando em Amares, um dos concelhos minhotos que tem risco extremamente elevado de contágio, durante uma das operações de controlo, aquele oficial intermédio da Guarda Nacional Republicana sublinhou "o cumprimento geral das regras que estão determinadas". "De uma maneira geral, verificámos que os cidadãos estão a acatar as indicações, as pessoas têm já interiorizadas essas regras".

A operação decorreu, entre outras zonas, no centro da vila de Amares, com militares do Destacamento Territorial da GNR da Póvoa de Lanhoso.