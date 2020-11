Braga mantém em 2021 isenção de taxas e licenças para a restauração e o comércio

Luís Moreira Hoje às 12:30 Facebook

A Câmara de Braga vai manter em 2021 a medida de isenção de taxas e licenças, criada no corrente ano, para apoiar a restauração e o comércio em geral.

"Vamos manter em 2021 o apoio aos parceiros do Município quer na área económica, quer na educativa ou desportiva", disse ao JN o presidente do Município, Ricardo Rio.

O autarca adiantou, também, que vai receber, "logo que tenha agenda", a União de Restaurantes de Braga de Apoio ao Covid (URBAC) que lhe solicitou uma reunião.

A URBAC reúne-se, segunda-feira, no Fórum Altice Braga, em assembleia-geral para tratar da transformação do organismo em associação. O seu porta-voz, Tiago Carvalho revelou que, no final será apresentado um caderno reivindicativo, com medidas que os restaurantes entendem que a Autarquia pode e deve assumir: "agradecemos à Câmara o apoio dado, mas entendemos que é possível fazer mais, dado que a nossa situação "é muito grave", disse ao JN.

Anteriormente, e em carta enviada à Câmara, a URBAC revelou que está a preparar a definição dos estatutos e posterior eleição dos corpos sociais, pelo que irá reunir-se com todos os empresários com o intuito de avançar para a criação de uma associação que defenda os nossos direitos e que garanta o respeito que merecemos".

O empresário salienta que "a restauração é uma atividade que há vários anos funciona como montra da nossa região, contribuindo de uma forma ímpar para elevar Portugal ao país que hoje é e que tem merecido o reconhecimento público, nacional e internacional, do nosso trabalho".

Lembra que a URBAC representa um movimento de 150 restaurantes empregando mais de 1000 trabalhadores.

Em abril, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio anunciou o alargamento, até ao fim do ano, da isenção de pagamento de taxas e licenças ao pequeno comércio e aos restaurantes. E permitiu a ampliação de esplanadas para que cafés, bares e restaurantes possam cumprir o distanciamento social.