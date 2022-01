Braga mantém tarifas de água, saneamento e resíduos em 2022

Luís Moreira Hoje às 19:07 Facebook

A AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, vai manter, em 2022, as tarifas e preços dos serviços de água, saneamento e resíduos no concelho, para todos os utilizadores, domésticos e não domésticos.

Em comunicado, o administrador Rui Morais diz que "a medida se traduz num ganho real nas faturas dos bracarenses, já que o Governo estima que a inflação anual chegue aos 1,7 por cento".

Para o gestor, "dados os ganhos de eficiência conseguidos nos últimos anos, a empresa tem reduzido a diferença entre os preços reais do custo destes serviços e os valores que são cobrados aos consumidores, não pondo em causa os investimentos realizados ou a realizar em infraestruturas e sua conservação, manutenção e substituição".

Acrescenta que a empresa municipal também "não tem descurado o objetivo de incentivar um uso racional e moderado da água, um bem tão precioso, na defesa do ambiente".

Sublinha que, com este Executivo autárquico, tinha sido já aprovado o alargamento da tarifa familiar da água a todos os agregados com quatro ou mais pessoas, medida que representou uma redução de 40% no valor final.

Para além da tarifa familiar, também a tarifa social sofreu alterações com o alargamento da base dos bracarenses que a ela podem aceder. Houve ainda a redução de 12,5% para IPSS e as Juntas de Freguesia passaram a beneficiar de uma redução de 20% em fatura nos custos da AGERE.

Já as associações desportivas, com a reformulação dos escalões, tiveram uma redução do tarifário de água de 7%, em termos médios.