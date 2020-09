Joaquim Gomes Ontem às 22:45 Facebook

O filme "Braga Natural", que esta quinta-feira foi apresentado, "contribuirá para revelar" a ruralidade pouco conhecida do concelho, segundo referiu ao JN o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

O autarca destacou que em tempos de pandemia "nada melhor que o contacto com a natureza, individualmente ou em pequeno grupo, garantindo assim imunidade nesta fase, conhecendo todo este território, uma realidade diferente de Braga".

"Braga Natural" constitui "um convite à descoberta e fruição de locais menos conhecidos que permitirão observar a fauna e flora e, ao mesmo tempo, compreender melhor as raízes históricas do concelho de Braga". O filme foi realizado por Martin Dale, professor da Universidade do Minho, com locução de Eduardo Rêgo, e mostra imagens da fauna, do fotógrafo bracarense João Ferreira, e ainda das caminhadas, do videógrafo Diogo Costa.

A apresentação do filme decorreu na Eira Comunitária, um conceito do Minho, com a particularidade de estar assente num enorme penedo, na Rua de Portuguediz, na freguesia de Sobreposta, conhecida pelos seus moinhos.