Braga no "top" das melhores urbes da Europa para se viver

Nasceu em Chaves e viveu no Brasil, mas Fernando Branco, 70 anos, há 27 na capital do Minho, diz que "não há melhor cidade do que Braga para viver".

Confirma, assim, o estudo da Comissão Europeia, que coloca Braga no "top10" das cidades europeias onde as pessoas se sentem "mais satisfeitas", entre 83 urbes inquiridas sobre as oportunidades de emprego, segurança, transportes públicos, cuidados de saúde ou até o acolhimento de imigrantes

Lisboa também foi avaliada, mas não figura no top das mais felizes.