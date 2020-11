Braga oferece estacionamento gratuito ao sábado e à semana após as 17 horas

Luís Moreira Hoje às 12:54 Facebook

A empresa municipal EUB - Estacionamentos Urbanos de Braga vai assumir, em dezembro, uma política de "fiscalização passiva" dos parcómetros, que passam a ser gratuitos ao sábado e a partir das 17 horas aos dias da semana.

Em declarações ao JN, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, adiantou que a medida visa estimular a atividade comercial, facilitando aos munícipes a ida às compras no comércio tradicional durante o Natal.

"A EUB não autuará qualquer viatura que não proceda ao pagamento da taxa de estacionamento aplicável neste período. Os consumidores poderão assim realizar as suas compras no centro sem qualquer custo acrescido no estacionamento", sublinha o autarca.

Pelo contrário, - acrescentou - "manter-se-á a fiscalização durante o período laboral normal, das 9 às 17 horas dos dias úteis da semana, salvaguardando a rotatividade que o comércio do centro histórico também reclama".

A iniciativa resultou de conversações com os TUB, Transportes Urbanos de Braga (que gerem os parcómetros), o Município e a Associação Comercial de Braga.