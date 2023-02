Braga pede sugestões para ser mais verde

Ricardo Reis Costa Hoje às 15:23 Facebook

A Câmara de Braga lançou um desafio para que a população apresente sugestões e contribua para tornar a cidade mais amiga do ambiente.

A proposta surge no seguimento da criação do Conselho Municipal do Ambiente e Ação Climática, que foi recentemente aprovado em reunião do executivo municipal.

Segundo a autarquia, este é um "órgão de reflexão e consulta que pretende representar a população e diversas entidades e organizações junto dos decisores políticos", com o intuito de "estabelecer o debate e a participação relativamente a todas as matérias municipais relevantes" nesta área.

"O regulamento não está formalmente sujeito à fase da consulta pública. No entanto, atendendo à sua natureza, e no desígnio de possibilitar uma participação procedimental, o Município convida a população a formular contributos ou sugestões ao projeto apresentado", sublinha.

O regulamento proposto pode ser consultado no site do município. Os contributos deverão ser enviados no prazo de 30 dias para o endereço codigoregulamentar@cm-braga.pt.