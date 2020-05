Braga prepara regresso dos serviços municipais e feiras

Luís Moreira Hoje às 17:56 Facebook

O Município de Braga delineou um plano de desconfinamento dos serviços autárquicos que entra em vigor na próxima segunda-feira e que determina que o Balcão Único e os Espaços do Cidadão fiquem acessíveis mediante marcação, mas com acesso limitado e seguindo as recomendações da DGS para atendimento público.

Fonte da autarquia adiantou esta quarta-feira que a Feira Semanal e de Grossistas reabre dia 19, no sopé do Monte Picoto, com a obrigatoriedade de uso de máscara pelos feirantes e visitantes e com a limitação de dois ocupantes por espaço de venda.

"Os feirantes devem possuir desinfetante nos seus espaços/bancadas/tendas para uso próprio e dos clientes e desinfetar as superfícies da zona de venda. Nos recebimentos, os feirantes evitarão o uso de numerário, privilegiando o pagamento automático (TPA, MBWay e contactless)", adianta a Câmara.

Por sua vez, a Feira de venda ambulante reabre a 21 e, por impossibilidade de assegurar as necessárias condições de segurança junto ao Mercado, será transferida para a Alameda do Estádio. A Feira continua a realizar-se às quintas-feiras e aos sábados.

Já a Feira dos Passarinhos reabre a 24 de Maio, junto ao Estádio, enquanto que o Mercado Municipal Provisório mantém os moldes atuais.

O Aeródromo volta a 18 de Maio. "Só são permitidos voos locais, a solo (se se mantiver os dois metros como distanciamento social), para as entidades sedeadas no aeródromo (coletivas ou individuais). Estas devem elaborar um plano de contingência e terão, também, de facultar material de desinfeção e usar obrigatoriamente máscara".

Cultura e atividade económica



Por sua vez, o Theatro Circo e o gnration têm reabertura marcada para 1 de Junho. No que concerne à atividade económica - Espaços Comerciais, o Município autoriza a sua abertura, dia 18.

A Câmara "tem insistido com o Governo no sentido de que esta possibilidade seja alargada para os estabelecimentos comerciais instalados nos Centros Comerciais de 1.ª Geração".

Cemitério com 50 pessoas

Quanto a outros equipamentos, o Plano determina que o Cemitério mantém o horário atual e reabre aos sábados, com limitação de 50 pessoas em simultâneo.

São reabertos o Posto de Turismo, os parques de lazer, incluindo o Parque da Ponte e Parque do Picoto, o Parque de Campismo e a Quinta Pedagógica, neste caso com obrigatoriedade de uso de máscara e limitado a 50 pessoas. O Parque Infantil da Quinta mantém-se encerrado.

Voltam, ainda, ao ativo, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, o edifício do Castelo, o Centro Qualifica - com atendimento por marcação prévia -, e o Complexo Desportivo da Rodovia - com exceção dos parques infantis, dos equipamentos de fitness e dos campos.

O mesmo sucede com a ecovia do Rio Este, com as Piscinas Municipais, neste caso, apenas para atletas de alta competição, com os campos de Ténis e de Padel e outros espaços descobertos. Já o estádio 1º de Maio recebe apenas atletas de alta competição e federados.

Continuam encerrados, até data a definir, o Museu da Imagem, a Casa dos Crivos, a Torre de Menagem e espaços museológicos como a Fonte do ídolo e as Termas da Cividade.