Braga promove Festival de Órgão com 11 concertos e mais de 150 músicos

Mais de 150 intérpretes de seis nacionalidades vão estar envolvidos na 9.ª edição do Festival Internacional de Órgão de Braga, que decorre de 28 de abril a 14 de maio, em várias igrejas, sob o tema "O órgão e a dança". A programação integra 11 concertos e vai utilizar 13 órgãos, dois deles em simultâneo.

Segundo o diretor artístico do festival, um dos grandes objetivos do evento é a "valorização e dinamização" cultural, permitindo que os bracarenses e os turistas conheçam este património, uma vez que Braga possui 47 órgãos, alguns do século XVII e muitos outros da primeira metade do século XVIII.

"Podemos dizer que a tradição do órgão em Portugal começa em Braga, é aqui que está a sua génese", disse José Rodrigues, esta quarta-feira, na conferência de imprensa de apresentação do evento.

Com concertos nas noites de sexta-feira e de sábado e nas tardes de domingo, a organização espera também contribuir para o "dinamismo económico" da cidade.

"Ao longo das últimas edições temos tido muitos visitantes de outros países, como Espanha, Itália, França, Holanda, Suíça e até da Austrália. Este ano acreditamos que voltaremos a ter as igrejas cheias, com o comércio e a hotelaria a retirar benefícios", destacou José Rodrigues.

O festival abre com o Baile de Ventos, no dia 28 de abril, pelas 21.30 horas, na Sé Catedral. O evento passará depois pelas igrejas do Salvador, de S. Lázaro, de S. Vítor, dos Terceiros, do Pópulo, de Montariol, da Misericórdia, da Conceição, de Santa Cruz e termina, a 14 de maio, na Igreja de São Paulo, com um concerto da Grande Orquestra Sinfónica, às 16 horas.

O Festival Internacional de Órgão de Braga resulta da parceria entre a Câmara Municipal, a Arquidiocese, a Santa Casa da Misericórdia e a Irmandade de Santa Cruz.

A programação completa está disponível aqui.