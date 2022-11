Braga quer restaurar e dinamizar fontanários

Sandra Freitas Hoje às 19:01 Facebook

A empresa de águas e saneamento Agere, a Fundação Bracara Augusta, a Universidade do Minho e as Juntas de Braga uniram-se, ontem, através de um protocolo, para avançar com o levantamento, caracterização e dinamização de lavadouros, tanques de rega e fontanários públicos.

O projeto deverá arrancar no próximo ano e a ambição é, no futuro, assegurar financiamento comunitário para o restauro de todo o património que for identificado.

"O objetivo não é fazer uma brochura com as fotografias dos fontanários. É ir um bocado mais além, no sentido de criar verdadeiras dinamizações à volta destes espaços. A seguir aos adros das igrejas, era o sítio onde as pessoas, antigamente, mais se concentravam", explica o administrador da Agere, Rui Morais, sublinhando que a empresa terá o papel de sensibilizar a Agência Portuguesa do Ambiente para se envolver no trabalho.