Braga quer tornar festival de órgão mais internacional

Evento arranca a 6 de maio. Cidade prepara candidatura a rede europeia dedicada a instrumentos históricos.

O Festival de Órgão de Braga vai regressar às igrejas da cidade, após dois anos de interregno, com sete concertos, entre 6 e 15 de maio. Este ano, a organização tem os olhos postos na internacionalização deste património e vai começar a preparar uma candidatura à European Cities of Historical Organs (ECHO), uma rede europeia de cidades que possuem órgãos históricos. Só em Braga, existem 52 instrumentos, 41 dos quais com mais de 100 anos.

Segundo o diretor artístico do evento, José Rodrigues, "Braga é uma candidata forte a esse reconhecimento internacional", uma vez que o festival "já é falado" em grandes capitais europeias como "Paris (França), Roma (Itália) e Bruxelas (Bélgica)". "Tivemos pessoas da Austrália a vir ao festival", recorda o responsável, sublinhando que, para integrar a rede europeia ECHO é preciso, primeiro, que o conjunto de órgãos seja reconhecido como Património de Interesse Municipal. Dos 52 instrumentos identificados, 22 estão em funcionamento. A 6 de maio, o festival arranca na catedral da Sé, onde se encontra o órgão "com maior esplendor", classifica o cónego Hermenegildo Faria, responsável pela música naquele templo.