Braga recebe festival com mais de 200 cervejas artesanais

O Campo das Hortas, no centro da cidade de Braga, volta a ser o local escolhido para a 3.ª edição do Hopen - Braga Beer Festival, que decorre entre sexta-feira e domingo, com mais de 200 cervejas artesanais à escolha.

Este ano, o festival conta com 22 marcas cervejeiras nacionais, duas marcas de sidra e 11 projetos de "street food", disponibilizando ainda "showcookings" e um workshop sobre produção de cerveja.

Segundo a organização, trata-se de "uma oportunidade para mergulhar no mundo das cervejas artesanais, conhecer novos lançamentos em primeira mão, saborear diferentes tipos de cerveja, sentir os aromas, descobrir os sabores mais indicados para diferentes pratos e partilhar tudo com amigos e família num ambiente descontraído".

A música será uma constante ao longo do festival, com vários concertos e a presença de DJ.

O evento resulta de uma parceria entre a Fermentum, criadora da Cerveja Letra, a Associação Empresarial de Braga e a Câmara Municipal de Braga