Braga tem parques infantis em excesso e vai desmantelar alguns

Concelho tinha um equipamento por 104 crianças, cinco vezes mais do que o recomendado. Dezassete dos 257 serão desfeitos por falta de condições.

O Município de Braga está a passar a "pente fino" todos os parques infantis do concelho, após um ativista ter alertado para o estado de degradação dos equipamentos em diversas freguesias. Dos 257 parques contabilizados, 17 já foram desmantelados, mas há mais espaços que terão um fim e poderão não ser reconstruídos. Segundo a vereadora Olga Pereira, "Braga tem um número de parques infantis desproporcional em relação à população".

Com base na população dos zero aos 14 anos (26756 pessoas), o concelho tinha um parque infantil para cada 104 crianças. Um rácio quase cinco vezes acima daquilo que apontam os últimos estudos de especialistas, como a professora catedrática da Universidade do Minho, Beatriz Pereira, que definiu como recomendável "um parque infantil para cada 500 crianças".