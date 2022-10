Braga troca calçada portuguesa por betão e gera indignação

Sandra Freitas Hoje às 17:20 Facebook

A substituição da calçada portuguesa por pavimento de betão, na Rua 25 de Abril, em pleno centro de Braga, está a ser contestada pelos moradores, por considerarem que a obra desvaloriza aquela área da cidade, contígua à Avenida da Liberdade. A vereadora responsável pelas obras municipais, Olga Pereira, fala de um piso "menos sujeito a quedas", que pretende "facilitar a mobilidade a mais pessoas".

Maria Teixeira, que se recorda da infância passada "a brincar nos desenhos da calçada", diz-se "indignada" com a mudança. Mora na Avenida da Liberdade, a poucos metros do local onde as máquinas têm estado a retirar pedras de calcário brancas para dar lugar a blocos de betão cinzentos. "Tem algum jeito? Isto no verão vai ficar muito quente. E a calçada dá outra vida", critica a bracarense.

Alexandre Basto, morador na Rua 25 de Abril, classifica o material escolhido para o pavimento "do mais ordinário que seria possível encontrar". "É pobre e feio para espaços nobres", entende o também arquiteto, lamentando que aquela artéria tenha agora passeios "sem dignidade para o centro da cidade, onde milhares de pessoas circulam diariamente".