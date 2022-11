Braga vai apoiar prestações bancárias dos munícipes

Sandra Freitas Hoje às 17:54 Facebook

Subsídio de um ano é votado esta segunda-feira na reunião do Executivo.

O Executivo da Câmara de Braga vai votar amanhã, segunda-feira, na reunião quinzenal, uma proposta que prevê um apoio extraordinário aos cidadãos que tenham uma prestação bancária para habitação. As candidaturas ao subsídio, que será atribuído pelo período de um ano, podem ser feitas até ao final de 2023.

Segundo o vereador João Rodrigues, a proposta surge da necessidade "de dar resposta a um problema crescente na vida de muitos bracarenses que, com a subida dos juros do crédito à habitação e o aumento da inflação, se veem com uma cada vez maior incapacidade de cumprirem as suas obrigações". "Há muitas pessoas a sofrerem um aperto considerável e esta é a forma que o Município encontra de as apoiar", justifica o responsável pelo pelouro da Habitação.