Braga vai ter creche 24 horas para o ano

Filhos dos funcionários do hospital e da Universidade do Minho prioritários.

O Centro Social do Vale do Homem deverá arrancar, este ano, com a construção de uma creche, na freguesia de Gualtar, em Braga, que estará aberta 24 horas por dia. O espaço irá privilegiar os filhos dos funcionários do Hospital de Braga e da Universidade do Minho, parceiros neste projeto.

"O Clube dos Pequenos abre em setembro de 2023", adiantou o gabinete de comunicação do hospital, acrescentando que o equipamento vai localizar-se na Rua Caixas de Águas, num terreno cedido pelo Município, e funcionará "24 horas por dia, sete dias por semana, acolhendo crianças até aos três anos de idade".

"A creche terá disponível um número de vagas específico para descendentes dos colaboradores do Hospital de Braga e da Universidade do Minho, representando um importante apoio para os profissionais destas instituições", lê-se no comunicado.

Construção polémica

A cedência do terreno para a construção da creche esteve envolta em polémica, no início do ano, quando o assunto foi votado na Assembleia Municipal de Braga.

Os deputados do PSD e PS aprovaram o contrato, em regime de comodato, contra a vontade da CDU e do BE, que exigiram a abertura de um concurso público a outras instituições sociais que pudessem estar interessadas em pegar no projeto, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

O deputado da CDU, João Batista, levantou dúvidas sobre "um negócio" com uma instituição "que tem membros ligados ao PS e PSD".