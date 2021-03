Braga vai ter resort num investimento de 75 milhões de euros

Luís Moreira Hoje às 11:36 Facebook

Um grupo empresarial de Braga, o CastroGroup, aliado ao empresário norte-americano Sean Hung, vai investir 75 milhões de euros na construção e exploração de um resort, na Confeiteira, arredores de Braga, que inclui uma área comercial, um aquaparque, hotel, parque temático de diversões e zonas desportivas e de lazer.

O projeto, que se encontra em estudo na Divisão de Urbanismo da Câmara local, será implantado em 33 hectares de terreno, na Confeiteira, à saída da cidade. "É um projeto estruturante que criará mais de mil postos de trabalho. E é para arrancar este ano", disse ao JN um dos seus promotores, Ricardo Oliveira, da RSO Architecture.

O arquiteto salienta que o empreendimento será feito por fases e totalmente concretizado por capital privado, sem apoios públicos ou europeus. Os terrenos, 33.200 m2 da chamada Quinta da Torre que pertenciam ao Millenium BCP, situam-se junto à antiga pedreira e ao edifício da antiga adega cooperativa e estão garantidos. Confinam, a Norte, com os reservatórios de água da cidade e estendem-se até próximo do seminário de Montariol. A iniciativa - afiança - não colide com o PDM - Plano Diretor Municipal onde está como zona de equipamento.

Explicitando o projeto, adiantou que o aquaparque será o maior da Península Ibérica e o maior a sul de Paris, com estrutura de dupla função: ao ar livre, no verão, e numa enorme piscina coberta, nas restantes épocas do ano.

Conforme o JN já noticiou, o primeiro passo para o arranque do projeto - que será construído por fases - é o da aprovação da proposta de Delimitação de Unidade de Execução, nos termos do PDM, que já entrou nos Serviços de Urbanismo da Câmara. Depois da análise técnica, a autarquia levará a proposta à reunião de vereadores. Se for aprovada, abrir-se-á um período de discussão pública de 20 dias úteis. Divulgados os resultados da discussão pública, volta à Câmara para aprovação final.

Em paralelo, foi igualmente submetido um pedido de Reconhecimento de Interesse Público Estratégico, de novo em votação na Câmara, que envia a versão final para a Assembleia Municipal para deliberação.

Até ao momento, ainda não há data para discussão do projeto em reunião de Câmara.