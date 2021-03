Braga vai ter três operadoras de 500 trotinetas elétricas

Luís Moreira Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade de Braga vai ter, em abril, mais de 500 trotinetas elétricas disponíveis, de três operadoras. A terceira empresa a atuar no mercado local é a Fastbird Rides Portugal, L.da, isto se o Executivo da Câmara de Braga aprovar, na segunda-feira, a proposta de cooperação apresentada para o efeito.

Em declarações ao JN, o vereador com o pelouro do Espaço Público, João Rodrigues, disse que, em conjunto com as operadoras, decidiu-se que a retoma do serviço será feita em abril: "compete ao Município garantir que os bracarenses tenham à sua disponibilidade vários meios de transporte, sendo as trotinetas partilhadas um modelo sustentável e com muitos benefícios para a mobilidade, vincou."

O autarca adiantou que o Município está a trabalhar na aquisição, a título experimental, de uma plataforma de integração de dados, que "permitirá perceber as dinâmicas das viagens dos bracarenses e elaborar estudos para futuros investimentos na mobilidade leve na urbe".

A entrada de novos agentes no setor, - acrescentou - está ligada à recente atribuição do prémio de Melhor Destino Europeu à cidade e é, também, "o reconhecimento da aposta que o Município tem realizado na área da mobilidade".

"A cidade destacou-se - diz - pela criação das 'Zonas Vermelhas', locais em que não é permitida a circulação das trotinetas e de 'hotspots' (zonas de estacionamento), outra das marcas distintivas, pois permite uma utilização correta do espaço público e evita os problemas identificados noutros municípios, nomeadamente o estacionamento abusivo e alguns acidentes".

João Rodrigues salientou que os três operadores vão intensificar algumas ligações por toda a cidade, promovendo a mobilidade partilhada e leve, nas zonas da Universidade do Minho, Variante da Encosta, INL- Laboratório de Nanotecnologia, centro urbano, zona do Estádio Municipal e outros espaços.

"A aposta na segurança de todos continuará a ser uma marca do Município, através de reuniões periódicas entre autoridades policiais, operadoras e serviços municipais", concluiu.