Buracos causados pela chuva causaram mais de 100 pequenos acidentes em Braga

A Câmara de Braga atribui os 154 pequenos acidentes registados em dezembro no ​​​​​​​concelho pela PSP e pela GNR, devido ao mau estado do piso das estradas, "à intensidade das chuvas ocorridas nas últimas semanas, quer pela sua duração, quer pela quantidade de chuva concentrada no tempo, que provoca maior erosão nos pisos".

"Naturalmente, o impacto é maior nas vias que já se encontravam mais fragilizadas", diz o autarca, adiantando ao JN que, por esse motivo, vai avançar, ainda, em 2023 uma grande obra de requalificação dos pavimentos da Avenida D. Frei Bartolomeu dos Mártires, conhecida como Variante à cidade, uma das vias mais atravessadas e acidentadas da cidade.

A intervenção não estava prevista para este ano, mas as recentes chuvadas e os buracos que, por isso, se abriram no asfalto, com os consequentes acidentes rodoviários, obrigam a isso: "vamos fazer o projeto e esperamos poder avançar com a obra ainda este ano", acentuou.

PUB

Sobre a proliferação de «buracos» nas vidas concelhias, Rio salienta que, em 86 ocorrências participadas à PSP em dezembro, verifica-se que 31 ocorreram na Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires e 11 na Avenida Francisco Salgado Zenha (Variante Sul), seguindo-se a João XXI e a da Liberdade.

Quanto à área de influência da GNR, destacam-se nas 68 ocorrências registadas a Avenida de Sequeira, a Rua de Mazagão (Aveleda), a Avenida General Carrilho da Silva Pinto (Tenões) e a EN 205-4 (Mire de Tibães).

412 obras de reparação

De setembro a dezembro, - diz, ainda, o autarca - a Câmara fez 412 intervenções de reparação, com aplicação de betuminoso a frio, nas quais foram aplicadas mais de 90 toneladas de betuminoso.

Em linha com os dados anteriores, diz que, a Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires recebeu quase 10% dessas intervenções e da quantidade de betuminoso aplicado, mas as mesmas estenderam-se a todo o concelho, desde a Rua da Marginal (Adaúfe/Navarra), à Variante do Fojo (Este), à Av. Covedelo (Celeirós), à Rua S. Martinho (Dume), à Rua do Caires (Maximinos), à Rua 5 de Outubro (Lomar), à Rua Eng. Antenor Barreiros Marques (Ruílhe).

"Se olharmos para o Plano de Investimentos realizado pela Câmara nos anos mais recentes, foram feitas (ou estão em curso) obras na ordem dos 28 milhões de euros", adianta, vincando que a cifra engloba quer grandes projectos (Av. Padre Julio Fragata, Variante da Encosta, Variante do Fojo, Acessos aos Parques Industriais de Sobreposta e de Padim da Graça, Rua Costa Gomes, Rua de S. Martinho de Tibães, Rua 25 de Abril em Lomar, entre outros), e, ainda, múltiplas obras nas diferentes freguesias do concelho (com valores que podem oscilar entre os cinco e os 100 mil euros, muitas delas delegadas nas Juntas de Freguesia).

A curto prazo, estão na forja as intervenções nas Avenidas, da Liberdade e Antero de Quental, na Variante do Fojo (2ª fase), na Rua dos Presidentes e 5 de Outubro (Lomar)

Danos dos buracos

Entretanto, e numa atitude pedagógica, Ricardo Rio colocou um post na sua página oficial do facebook, na qual lembra aos munícipes o que devem fazer se tiverem uma ocorrência (ex: furo de pneu) por causa de um buraco numa via".

"A primeira é a de chamar a PSP/GNR para registar a ocorrência. Acresce o registo fotográfico do local, quer das condições da via, quer dos danos da viatura.

No passo seguinte, o automobilista deve apurar quem tem a tutela da via em causa, se o Município ou a Infraestruturas de Portugal, a quem deve participar o sucedido".

E, prosseguindo, assianla: "Se for o Município, encontra o formulário online "Relatório de Sinistro", que deve ser preenchido e enviado por e-mail acompanhado dos elementos anteriores e dos orçamentos para municipe@cm-braga.pt ou entregue presencialmente no Balcão Único".