Cadáver encontrado em praia fluvial de Braga

O cadáver de um homem foi encontrado ao princípio da noite deste sábado, na Praia Fluvial de Adaúfe, situada nos arredores a norte da cidade de Braga.

O cadáver do homem com cerca de 50 anos foi encontrado amarrado, com uma corda à cintura, a uma árvore e a boiar já sem vida na margem esquerda do Rio Cávado, na freguesia de Adaufe, em Braga.

PJ de Braga está no local a investigar com a GNR de Braga, que tem duas patrulhas na zona.

No local, estão os Sapadores Bombeiros de Braga, o INEM e a GNR de Braga, tendo sido chamado o Piquete da Polícia Judiciária de Braga, para realizar perícias.