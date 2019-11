Cadela resgatada de mina com 15 metros de profundidade em Braga

Sandra Freitas Hoje às 18:52 Facebook

Uma cadela de caça, com seis meses, foi resgatada com vida de uma mina com cerca de 15 metros de profundidade, pelos Bombeiros Sapadores de Braga. A operação de socorro aconteceu esta quinta-feira à tarde e demorou cerca de três horas.

Segundo o JN apurou no local, o dono da Chiquinha terá perdido o rasto ao animal esta manhã, quando foi caçar para um monte em São Paio de Pousada, em Braga. Andou "quilómetros" à procura da cadela, mas, só pelas 13.25 horas, ouviu o latir do animal e deu o alerta, contou ao chefe de operações dos Bombeiros Sapadores de Braga, Luís Brito, que mobilizou duas viaturas e seis homens para o local.

Para conseguirem chegar com os camiões ao local, os operacionais precisaram, primeiro, de cortar algumas árvores. Já com a Chiquinha em vista, a primeira tentativa de resgate consistiu em levar um balde ao fundo. "A cadela não entrou, então, tivemos de preparar as terras para que um homem descesse a mina", conta Luís Brito.

Segundo o responsável, devido à chuva, as terras estavam "instáveis" e foi preciso "colocar tábuas no solo para garantir que não havia aluimento de terras", enquanto o bombeiro procedia à descida, preso a uma roldana. "Foi muito complicado, uma operação arriscada, porque era uma mina com cerca de 15 metros, mas correu tudo bem", regozija-se Luís Brito.

O chefe de operações adianta que taparam duas minas no monte que estavam a descoberto e as mesmas foram sinalizadas com fitas.

A GNR foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.