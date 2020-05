Caiu da varanda do terceiro andar a estender roupa

Joaquim Gomes Hoje às 00:30, atualizado às 01:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher ficou ferida, no sábado à noite, depois de ter caído da varanda do terceiro andar do prédio onde vive, em Braga, quando estaria a estender roupa.

O acidente aconteceu num prédio da Praça do Condestável.

Paula Pinto, de 42 anos, casada, doméstica, tinha acabado de jantar e começado a estender a roupa, quando inesperadamente se desequilibrou e caiu para o telhado de um rés-do-chão, sofrendo apenas ferimentos ligeiros no braço esquerdo e escoriações em várias partes do corpo.

Depois de resgatada, a vítima, consciente, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

Ao local, acorreram os Sapadores Bombeiros de Braga, os Bombeiros Voluntários de Braga e a VMER do INEM. A PSP, que está a investigar o acidente, também esteve no terreno.