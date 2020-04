"Caixa Solidária" em Braga para quem mais precisa

Joaquim Gomes Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal de Braga decidiu colocar caixas em diversos pontos da cidade, com produtos alimentares para quem precisa, replicando uma iniciativa que nasceu em Lisboa. É só levar os bens que necessita e deixar ficar a caixa, para outros levarem o que precisam e para quem quiser poder deixar produtos.

Segundo o JN constatou, ao longo da tarde deste domingo, há "caixas solidárias" em diversos pontos da cidade de Braga.

A iniciativa nasceu em Lisboa através de Nuno Botelho, cidadão que se lembrou de pegar numa caixa, encher com alimentos e colocá-la num jardim, para quem precisasse de ajuda alimentar. Mas também há quem deixe livros, como sucedeu num jardim público, em Palmeira, freguesia situada nos arredores a norte da cidade de Braga.

Elisa Lacerda pretendia ajudar mas não sabia ao certo de que forma e, ao ver o movimento da "caixa solidária" nos bairros de Lisboa, materializou a mesma ideia na sua cidade, Braga.

"Eu, tal como o meu marido, estamos em casa em teletrabalho há cinco semanas, trabalhamos mais que o normal nesta fase, temos uma bebé de ano e meio, mas o nosso tempo livre, apesar de estarmos agora mais tempo em casa, não é muito", contou ao JN.

"Queríamos ajudar quem precisa e não sabíamos como. Ao vermos uma reportagem da SIC, sobre aquela iniciativa em Lisboa, dissemos logo, 'vamos fazer isto'", explicou Elisa. "Esta manhã comprei duas caixas, juntei alimentos e, até ao meio-dia, já tinha colocado as duas caixas na via pública com produtos".

A Associação de Moradores de Montélios e São Frutuoso, de Braga, segundo diz o seu presidente, Adolfo Reis, considerou "excelente" a iniciativa, porque "ainda existe muita pobreza envergonhada, aqui em Braga", elogiando aquele casal que deu o primeiro passo.