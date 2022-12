Câmara de Braga apoia projetos para dinamizar os bairros

Sandra Freitas Hoje às 15:13 Facebook

Espaços verdes que vão ganhar mobiliário, bairros que vão ter acompanhamento ao estudo e consultas, aulas de boxe para jovens ou até um festival de ilusionismo. A Câmara de Braga, em parceria com a empresa municipal BragaHabit, vai financiar dez projetos que foram propostos por associações de moradores ou entidades com intervenção local, através do programa "Viva o Bairro". Ao todo, estão previstos 170 mil euros de investimento.

"Este envolvimento direto dos moradores promove uma lógica de corresponsabilização pelos destinos destas comunidades. Além disso, com o seu contributo conseguimos um maior entendimento daquilo que são as necessidades de cada zona da cidade", referiu o presidente da Câmara, Ricardo Rio, durante a assinatura de protocolos.

Isabel Caldeira, da Associação de Moradores da Bracara Augusta, destacou um aldeamento que "tem espaços verdes, mas vazios". A proposta "Todos ao Fórum" pretende dar condições àqueles lugares para que se tornem "espaços de reunião e discussão".