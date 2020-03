Câmara de Braga cancela Wi-FI na cidade

Emília Monteiro Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Para evitar a concentração excessiva de cidadãos "com vista ao usufruto do acesso à rede Wi-Fi do município" e, por indicação do comando da PSP de Braga, a autarquia decidiu suspender a Internet gratuita

A declaração do Estado de Emergência nacional e as restrições impostas pelo Governo português, levaram o executivo de Ricardo Rio para a tomar esta medida para "desincentivar a circulação de pessoas".

O Wi-Fi Braga conta com uma média de 400 mil acessos mensais, sendo que a média diária de acessos únicos se reduziu para um quarto do habitual ao longo dos últimos dias.