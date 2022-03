Câmara de Braga embarga obra ilegal em jardim de Nogueiró

O município de Braga embargou uma obra que está a ser feita, sem licença, por um particular num jardim da Rua Olhos d"Água, na freguesia de Nogueiró. "A obra é ilegal, pelo que será embargada de imediato, com vista à demolição", adiantou diz o autarca.

O assunto foi espoletado por Anabela Carvalho, moradora no local, que remeteu na quinta-feira "um pedido de informação urgente à Câmara Municipal sobre as obras de construção de muros que estão a ser levadas a cabo por um particular no jardim público".

"É uma zona que é frequentada por moradores e suas crianças e o único espaço verde numa área de intensa construção imobiliária", assinalou a moradora em e-mail enviado ao presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.

Anabela Carvalho diz temer que o espaço tenha sido privatizado pelo Município, mas o autarca bracarense refuta "categoricamente".