Câmara de Braga investe três milhões na requalificação da Avenida da Liberdade

A Câmara Municipal de Braga vai lançar um concurso público para a execução da requalificação da Avenida da Liberdade, no âmbito do projeto "Eu Já Passo Aqui", que visa a melhoria da acessibilidade e a segurança rodoviária. A proposta para a abertura do concurso é analisada na segunda-feira, na reunião do Executivo Municipal.

Com um investimento de três milhões de euros, a proposta - que consta da respetiva ordem de trabalhos - consiste na intervenção na Avenida, desde o seu cruzamento com a Rua do Raio até à Rotunda de S. João da Ponte, totalizando 850 metros.

O projeto prevê o reperfilamento da via com a inserção de vias cicláveis segregadas, unidirecionais, dos dois lados da faixa de rodagem, novas travessias pedonais, eliminação de barreiras à circulação inclusiva, incremento da arborização e aumento da área permeável.

Esta intervenção promete beneficiar a imagem urbana e contribuir para uma evolução relevante nos padrões de mobilidade da cidade e na diminuição das emissões de gases, quer através da redução no número de veículos e redução das velocidades praticadas, quer pelo aumento da área permeável com inserção de novas componentes vegetais, incluindo novas árvores.

No âmbito da empreitada, os cruzamentos e as passadeiras serão, genericamente, sobrelevados ao nível dos passeios, associados a soluções semafóricas inteligentes e inovadoras, que irão aumentar significativamente o conforto e a segurança para peões e ciclistas e, em simultâneo, a diminuição das velocidades praticadas pelos automóveis.

Serão ainda implementadas novas travessias, nomeadamente no lado Sul do cruzamento com a Rua 25 de Abril; nos lados Norte e Sul do cruzamento com a Avenida João XXI; junto ao cruzamento com a Rua Araújo Carandá; e junto à Rotunda de S. João da Ponte, na Av. Viriato Nunes (N101).

A travessia existente junto ao Parque da Ponte será duplicada, passando a haver uma ligeiramente mais a Norte, sobre o Rio Este, e outra mais a Sul, junto à Rotunda.