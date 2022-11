Câmara de Braga já cumpriu em 25,74 % as 13 promessas eleitorais

Nos primeiros 12 meses do presente mandato autárquico, a Coligação Juntos Por Braga (PSD/CS/PPM/Aliança) já cumpriu 25,74% das 13 promessas estruturais constantes do seu programa eleitoral.

"Prometemos e cumprimos quer no plano da ação, quer no de prestação de contas aos munícipes, o que, neste caso, pouca gente faz", disse ao JN o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, adiantando que as percentagens de cumprimento estão na plataforma "Cumprir Por Braga" num "Barómetro Global de Cumprimento", o qual transmite com maior clareza ao público qual foi o nível global de concretização do programa eleitoral.

Por áreas de atuação, o barómetro aponta o domínio "Rasgar fronteiras e afirmar a marca Braga" como aquele que alcançou um maior nível de concretização até agora, rondando os 46,43%. Seguem-se a vertente "Inovar e reforçar respostas sociais e educativas", que alcançou uma concretização de 35,71%, e o domínio "Reforçar as políticas de apoio à habitação", que foi concretizado em 34,38% .

O documento online contém, ainda, as rúbricas "Ultrapassar o passado" com uma taxa de cumprimento de 30.56%, 'Revolucionar a mobilidade» com 28.75%, "Afirmar Braga como capital de cultura", com 26.25%, "Melhorar a rede de acessibilidades rodoviárias e qualificar o espaço público", 21.43%, "Liderar nas políticas de sustentabilidade" com 23.61% e "Reforçar os níveis de segurança rodoviária" com 20.83%.

O Barómetro inclui, ainda, a promessa feita sob o título de "Promover comunidade ativa e saudável e concelho resiliente" com 23.21% de cumprimento, bem como a de "Otimizar desempenho dos serviços de urbanismo e promover a certificação de qualidade dos mesmos", com 18.75%, "Reforçar modelo de governança aberta e participada" com 19.64% e "Formar, captar e reter talento?", com 14.71%.

O barómetro de cumprimento vem dos dois mandatos anteriores da Coligação que terá atingido uma taxa de cumprimento de 93% em 2017 e 85% em 2021.

Em outubro, Ricardo Rio fez, também, online, - e como que rejeitando as críticas da oposição ao primeiro ano do atual mandato, um extenso balanço, com 21 capítulos, de cada uma das áreas de governação ao longo destes mandatos, sob o mote da "Prova dos 9".