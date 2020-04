Câmara de Braga mantém restrições por mais 15 dias

Joaquim Gomes Hoje às 20:11 Facebook

A Câmara de Braga manterá as restrições à circulação e uso dos espaços municipais por mais 15 dias além do estado de emergência, que terminará este sábado, para acautelar a não propagação da Covid-19.

A informação, avançada esta quarta-feira pelo presidente da Câmara de Braga, detalhou que "os serviços municipais continuarão encerrados e a funcionar por via remota, os espaços públicos continuarão de acesso restrito, pois julgo que é muito importante para filtrar e acomodar o impacto que a reabertura possa vir a ter em termos da saúde pública".

Sobre o mote "Que futuro para a economia de Braga - o lento regresso à normalidade", Ricardo Rio considerou que, na reabertura faseada da atividade económica, o Estado deveria abrir linhas de apoio comunitário a fundo perdido para a adaptação das empresas.

Os representantes do tecido económico evidenciaram preocupação face às dificuldades que o setor empresarial sofre, em especial as micro e pequenas empresas do comércio local, enquanto os responsáveis das centrais sindicais alertaram para o dilema dos trabalhadores que já ficaram desempregados ou perderam parte do salário com a aplicação do "lay-off".