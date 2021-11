Câmara de Braga paga 105 mil por morte causada por árvore

Luís Moreira Hoje às 08:49 Facebook

Tribunal obriga a indemnizar viúva e dois filhos de homem que foi vítima de acidente ocorrido em maio de 2015, num dia de vento forte e chuva.

É de 105 mil euros de indemnização o valor a pagar pela Câmara Municipal de Braga aos três familiares da vítima mortal da queda de uma árvore em 2015. Foi esta a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, ontem conhecida, e que beneficia a viúva e dois filhos de José Luís de Sousa, ela com 75 mil euros e eles com 15 mil cada um, a que acrescem seis anos de juros à taxa legal.

A 4 de maio de 2015, pelas 14.40 horas, José Luís, de 41 anos, ia a pé no passeio, na Rua dos Barbosas, junto ao rio Este. Estava um dia ventoso e com ameaça de chuva. De repente, um carvalho abateu-se sobre ele, causando-lhe múltiplos traumatismos cranioencefálicos.