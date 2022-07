Câmara de Braga paga estragos de carro que ficou alagado em 2014

O Tribunal Central Administrativo do Norte determinou que a Câmara de Braga terá de pagar os estragos - 2657 euros mais juros - da reparação de um automóvel que ficou alagado num túnel da cidade em 15 de outubro 2014, dia em que se registaram chuvas torrenciais.

Os juízes corroboraram a tese do Tribunal Administrativo de Braga, segundo a qual, cerca das 20.15 horas desse dia, o condutor de um Smart se deparou com a via alagada num túnel. O homem prosseguiu a marcha durante 10 a 15 metros, mas acabou por ter de parar "dado estar já parcialmente submerso, com água até 80 cm de altura." O mesmo sucedeu a dois outros veículos que, tal como o Smart, tiveram de ser retirados pelos Bombeiros Voluntários.

A Autarquia recorreu, dizendo que, ao prosseguir a marcha, o condutor "atuou sem a prudência que lhe era exigida na condução de um veículo automóvel, pois não adequou a sua condução ao estado da via, concorrendo, desse modo, com a sua culpa para a produção do dano cujo ressarcimento reclama".

O Município contrapôs, ainda, que, na época, sempre que chovia continuamente durante três ou quatro horas, ou sempre que havia chuva torrencial durante 30 minutos, as ruas ribeirinhas do rio Este ficavam inundadas, já que as águas transbordavam, ocupando a via pública.

Os juízes da segunda instância não aceitaram a tese camarária e mantiveram a sentença recorrida e o pagamento da indemnização.