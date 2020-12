Câmara de Braga promete fiscalização apertada para travar tradição do bananeiro

Sandra Freitas Hoje às 10:18 Facebook

A Casa das Bananas, responsável pela tradição bracarense que manda comer uma banana e vinho moscatel horas antes da consoada de Natal, emitiu um comunicado a dar conta que estará aberta para manter o ritual "no exterior da loja". Mas a polémica estalou e o Município de Braga, também, já se mostrou contra.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, usou as redes sociais para lembrar que, "além de estarem particularmente atentas aos ajuntamentos de pessoas, a Polícia Municipal e a PSP serão intransigentes" no cumprimento da lei do Estado de Emergência, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas.

O autarca frisa que "beber vinho moscatel em espaço público é infringir a lei" e recorda que, "ao contrário do sucedido em anos anteriores, a Câmara Municipal de Braga não autorizará nenhuma instalação de balcões ou pontos de venda em espaço público associados a esta tradição".

No convite aos clientes, a Casa das Bananas referiu que, dado a restauração poder estar aberta a 24 de dezembro, não estavam "no direito de impedir a realização de uma tradição tão vincada na cidade" e mostraram-se disponíveis para a venda da banana e moscatel "somente para o exterior da loja".

No mesmo comunicado, pediam "a consciencialização dos clientes para a situação pandémica" por "não [poderem] controlar ajuntamentos na rua" e até incentivaram ao consumo em casa.

Mas poucas horas depois, os responsáveis voltaram às redes sociais para se defenderem das críticas. "Estaremos abertos só até às 20 horas, aliás, como sempre o fizemos nesse dia. Não incentivamos de forma nenhuma qualquer ajuntamento. O que pedimos, e passamos a citar: Pedimos que, dada a situação, cumpram esta tradição este ano de forma mais contida, em casa com as respetivas famílias", escreveram numa mensagem na página do Facebook.

Contudo, para Ricardo Rio, "não realizar o tradicional Bananeiro não será drama para ninguém", lembrando que os cidadãos já tiveram que abdicar de eventos como a Semana Santa, Braga Romana, São João, entre outras iniciativas.